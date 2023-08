Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 10 agosto 2023: sole e cald con temperature in aumento Cielo terso, sole e temperature alte: queste le previsioni per oggi, giovedì 10 agosto, su Roma e l’intera regione Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora una giornata di sole e caldo nella regione Lazio e nella capitale dove oggi, giovedì 10 agosto 2023, il termometro oscilla fra i 13 gradi di temperatura minima, attesi a Rieti e i 31 di massima, a Roma.

Previsioni meteo oggi a Roma

Come scrive Il Meteo.it, per la giornata di oggi non ci sono nuvole all'orizzonte: il cielo è limpido e il sole è alto nel cielo. Le temperature, qui comprese fra una minima di 15 e la massima di 31, che è anche la temperatura più alta in tutta la regione, danno la possibilità di godersi una splendida giornata, magari in ferie, nei parchi romani o al mare. Massime in aumento nei prossimi giorni.

Previsioni meteo nelle altre province

Nonostante le temperature meno alte, anche nelle altre province della regione il tempo è mite, con sole splendente e cielo limpido. Le temperature più basse si registrano nel reatino e nel viterbese dove le minime si aggirano fra i 13 e i 14 gradi centigradi, mentre le massime sono, rispettivamente, di 29 e 30 gradi. In entrambi i casi, però, il cielo è limpido e il sole splendente. Nel caso di Viterbo, inoltre, il caldo si fa sentire soprattutto nella seconda fase della giornata, dalla seconda metà del pomeriggio.

Caldo e bel tempo, con cielo terso e sole splendente, anche nella parte meridionale del Lazio, nel capoluogo pontino e nel frusinate. Qui si registrano temperature comprese fra i 16 e i 29 gradi a Latina e fra i 14 e i 30 nella provincia ciociara. Temperature in aumento nei prossimi giorni, come sulla capitale, anche nelle province dell'intera regione Lazio, sebbene non siano destinate a tornare le temperature record di luglio.