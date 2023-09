Previsioni meteo Roma e Lazio mercoledì 13 settembre: massime sui 30° ma il caldo sta per finire Ancora sole e temperature massime attorno ai 30° a Roma e sul Lazio. Qualche nuvola a partire dal pomeriggio ma senza piogge.

A cura di Redazione Meteo

Tempo bello e temperature in aumento

Ancora una giornata di bel tempo oggi – mercoledì 13 settembre 2023 – su Roma e il Lazio. Le previsioni del tempo confermano la tendenza in atto: l'anticiclone africano, sostenuto da venti caldi di Libeccio, mantiene il tempo soleggiato con temperature al di sopra della media stagionale. Qualche nuvola di passaggio sarà presente nei cieli, ma senza accumuli di pioggia. Le temperature nella capitale saranno comprese tra i 17° e i 30°, con una giornata a tutti gli effetti ancora estiva, anche se le temperature saranno in calo rispetto alla giornata di ieri.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Riassumendo: più nuvole ma temperature, in particolare le massime, ancora estive ed estremamente calde. L'alta pressione africana comincerà a cedere anche al Centro a partire dai prossimi giorni, con le temperature che cominceranno a scendere fino ad avere un brusco calo a partire dalla giornata di sabato 16 settembre, quando sono attese anche deboli perturbazioni al Centro. Un assaggio di autunno perché potrebbe non essere finita: a partire da metà della prossima settimana le temperature potrebbero conoscere secondo le previsioni un nuovo aumento.

Previsioni del tempo nelle altre province del Lazio

Sole e caldo su tutte le province del Lazio, con qualche nuvola che farà capolini in particolare dal pomeriggio, in una situazione piuttosto uniforme su tutto il territorio tra la costa e i pre appennini. A Viterbo le temperature saranno comprese tra i 28° e i 14°. Più calda Latina tra i 30° e i 20°. A Rieti la temperatura sarà tra i 28° e i 17°, mentre a Frosinone le massime raggiungeranno i 31° e le minime non scenderanno sotto i 19°.