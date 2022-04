Previsioni meteo Roma e Lazio martedì 5 aprile: cielo limpido e sole, temperature in aumento Nella giornata di oggi, martedì 5 aprile, il sole torna su tutta la regione Lazio e le temperature si mostrano un po’ più miti.

A cura di Beatrice Tominic

Per la giornata di oggi, martedì 5 aprile, il clima su Roma e sulla regione Lazio si mostra clemente: attesi soltanto cieli limpidi e sereni, con un bel sole a illuminare l'intera giornata. Anche le temperature di oggi, inoltre, si mostrano più miti e, in alcuni casi, raggiungono addirittura i 17 gradi. Attenzione, però: non possiamo ancora parlare di un ritorno della primavera. Nei prossimi giorni, infatti, sono attesi nuovi peggioramenti, soprattutto nella giornata di domani, mercoledì 6, quando tutta la regione sarà nuovamente interessata da piogge e nuovi cali di temperatura.

Previsioni meteo su Roma di martedì 4 aprile

Nella giornata di oggi i monumenti della capitale vengono illuminati dai raggi del sole per tutta la giornata. A parte qualche nuvola che ha coperto il cielo nel corso di stanotte, infatti, il cielo si mostra libero da qualsiasi nube. Anche a Roma le temperature si alzano: il picco massimo viene raggiunto nel primo pomeriggio, verso le 15, quando sono previsti 16.3 gradi, mentre la minima è attesa per questa mattina, fra le ore 6 e le 7, con 6,5 e 6 gradi circa.

Le temperature sulle province della regione Lazio

Per la giornata di oggi, martedì 4 aprile, il tempo resta sereno su tutte le province della regione Lazio, dove il sole ha la meglio su qualsiasi nuvola. Le temperature, anche sulle altre province, sono leggermente in aumento. Le province di Rieti e Viterbo si confermano anche oggi le più fredde: nel primo caso, infatti, la temperatura è compresa fra i 3 e i 15 gradi, mentre a Viterbo fra gli 1 e i 17 di massima. Nella provincia di Frosinone le temperature, invece, si aggirano dai 3 ai 17 gradi, mentre la provincia di Latina, insieme alla capitale, restano le città con la temperatura minima più alta: anche per il capoluogo pontino, infatti, sono previste minime di 6 gradi e massime di 17.