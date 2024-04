video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 2 aprile: sole, arriva l’anticiclone che alza le temperature Cielo sereno e soleggiato e temperature massime fino a 17 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 2 aprile. Sull’Italia è in arrivo l’anticiclone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Getty Images

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 2 aprile, registrano cielo sereno e soleggiato o velato da poche nubi e temperature massime fino a 17 gradi. Dopo l'ondata di maltempo di Pasqua il quadro meteorologico migliora nei prossimi giorni, con l'arrivo sull'Italia e sulle regioni centrali dell'anticiclone. Anche i valori sono in aumento, e ci fanno sentire in primavera. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it martedì la pressione cresce e la giornata è contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile, il cielo è sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio.

Le temperature arrivano a toccare massime fino a 18 gradi, mentre i valori notturni restano stabili. Mercoledì la pressione cala temporaneamente sulla regione, il cielo è prevalentemente coperto, ma asciutto al mattino. Successivamente si attendono nubi irregolari su tutto il territorio. Le temperature domani arrivano a massime fino a 19 gradi, e i valori notturni restano stazionari.

Le previsioni del meteo Roma per oggi, martedì 2 aprile

Oggi, martedì 2 aprile, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile, con cielo sereno e soleggiato. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo cielo poco nuvoloso di notte, sereno al mattino con il sole che brilla indisturbato fino al pomeriggio e poche nubi in cielo di sera. Le temperature oscillano tra minime di 10 e massime di 17 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, le precipitazioni sono ovunque assenti. Il cielo è sereno su Frosinone, poco nuvoloso su Latina e su Rieti e sereno su Viterbo. Sul fronte delle temperature vediamo che oscillano tra: 6 e 18 gradi a Frosinone, 9 e 18 gradi a Latina, 6 e 17 gradi a Rieti, 5 e 18 gradi a Viterbo.