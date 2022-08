Previsioni meteo Roma e Lazio martedì 23 agosto 2022: temperature sopra i 30 gradi nella capitale Sole e caldo, ma qualche nuvola fa capolino durante la giornata. Temperature comprese fra i 15 e i 33 gradi, registrati a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

La giornata di oggi, martedì 23 agosto 2022, è caratterizzata dalla presenza del sole su tutta la regione anche se, in alcune fasi della giornata, viene oscurato dalle nubi, soprattutto nei territori della provincia di Rieti, Roma, Frosinone e Latina.

Le temperature, nonostante le piogge della giornata di ieri, 22 agosto 2022, restano piuttosto elevate soprattutto nell'area della capitale, dove il termometro arriva a segnare 33 gradi. Poco più miti, invece, il resto delle province: le temperature minime, invece, sono comprese fra i 15 gradi di Rieti e i 21 di Latina.

Previsioni meteo Roma: sole e caldo

Anche oggi la capitale risulta essere la provincia più calda della regione Lazio. Le sue temperature, comprese fra i 20 e i 33 gradi, a cui va aggiunta sempre una manciata di gradi in più se si vive nel centro città, sono acuite dai caldi raggi solari che caratterizzano l'intera giornata. Qualche nube fa capolino, oltre alle prime ore della mattina, anche nel tardo pomeriggio e ci tiene compagnia fino alla tarda serata.

Previsioni meteo sulle province: temperature fra i 15 e i 30 gradi

Anche nelle province la situazione non cambia: fatta esclusione per Viterbo, dove non si attendono nuvole per tutta la giornata, nelle altre province al cielo limpido e al sole luminoso si alternano momenti con nuvole. A Frosinone le prime nuvole arrivano dal primo pomeriggio, quando si registrano anche le temperature più alte, che toccano circa i 30 gradi. Le minime, nelle prime ore della mattina, difficilmente scendono sotto ai 19 gradi. Latina, invece, è la provincia più calda subito dopo Roma: qui le temperature sono comprese fra le temperature minime di 21 gradi, nella prima mattina e di 30 nella parte centrale della giornata. Oltre al sole, arrivano presto le nuvole: nel capoluogo pontino già nella tarda mattinata il cielo appare coperto.

Rieti e Viterbo sono le province più fresche con, rispettivamente, temperature comprese fra i 15 e i 29 e i 17 e 30 gradi. Come anticipato, però, mentre a Rieti le nuvole appaiono fra il tardo pomeriggio e la prima serata, a Viterbo il sole brilla tutto il giorno.