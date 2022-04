Previsioni meteo Roma e Lazio martedì 19 aprile: sole e temperature fino a 18 gradi Oggi martedì 19 aprile le temperature sono miti, ma le minime raggiungono lo zero a Rieti e a Viterbo. Cielo limpido su tutta la regione.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, martedì 19 aprile, si apre la settimana dopo Pasqua e Pasquetta. Come nei due giorni di festa, anche oggi il clima è mite, il cielo si mostra sereno e in alto brilla, su tutta la regione Lazio, un sole caldo: qualche nuvola fa capolino soltanto nel primissimo pomeriggio e a partire dalle ore 20 in poi.

Le temperature continuano ad essere tipiche della primavera, con minime che toccano gli zero gradi soltanto nelle prime ore della mattina nelle zone di Viterbo e Rieti e con massime che raggiungono senza difficoltà nell'intera regione i 17 e i 18 gradi.

Previsioni meteo Roma martedì 19 aprile

Anche nella capitale continua il bel tempo: qui le temperature minime si aggirano su poco più di 6 gradi verso le ore 6 della mattina e raggiungono i 17 nel primo pomeriggio, intorno alle 14. Il cielo resta limpido per tutto il giorno, con qualche nuvola che arriva soltanto fra le ore 20 e le 21, ma che lascia immediatamente spazio di nuovo ad un cielo terso, pronto a mostrare il firmamento fra le luci della città.

Previsioni meteo e temperature nelle province martedì 19 aprile

Nella giornata di oggi il sole regna sovrano in tutta la regione e le temperature continuano ad essere primaverili. Nelle province più fredde, Viterbo e Rieti, le temperature minime sono intorno allo zero nelle prime ore della mattina, ma le massime raggiungono rispettivamente i 18 e i 17 gradi. Nelle altre città della regione Lazio, invece, le temperature che si registrano oggi sono comprese fra i 6 e i 18 gradi a Latina e fra i 7 e i 17 a Frosinone. In tutte le città si mostra, infine, qualche nube dall'ora di cena, fra le ore 20 e le 21, ma nella zona più a sud le prime nubi appaiono nel primo pomeriggio e a Rieti dopo le 17.