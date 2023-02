Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 6 febbraio: nubi sparse e temperature in calo Si abbassano le temperature: la minima nel Lazio tocca i – 6 gradi, mentre la massima non supera gli 8. Nuvole sparse in tutta la regione.

A cura di Beatrice Tominic

Oggi, lunedì 6 febbraio, torna il freddo nella regione Lazio dove questa prima settimana di febbraio si apre con termometri che scendono sotto lo zero in diverse province: la minima si aggira intorno ai -6 gradi di Rieti, mentre la massima non supera gli 8 attesi a Latina e Roma. Resta il sole che, però, inizia ad essere coperto da nubi e nuvole sparse su quasi tutti i territori.

Previsioni meteo Roma: cielo nuvoloso e temperature rigide

Quella di oggi, lunedì 6 febbraio, a Roma si apre come una giornata assolata per tutta la mattina dove il cielo resta sereno fino all'ora di pranzo. Sempre più scuro, invece, a partire dal tardo pomeriggio fino alla sera. Le temperature, che non superano gli 8 gradi centigradi di massima, invece, si mostrano rigide fin dalle prime ore dell'alba, anche se la minima, intorno a – 1, viene raggiunta verso le ore 7 della mattina.

Previsioni nelle province: freddo e nuvole su tutto il Lazio

Freddo rigido in tutta la regione: la provincia più fredda è quella di Rieti, dove le temperature sono comprese fra una massima di 4 gradi e una minima di -6. Qui il cielo appare coperto tutto il giorno da nuvoloni scuri, dalla prima mattina fino alla serata quando, però, dovrebbe iniziare a schiarirsi in vista della bella giornata di martedì. Stessa temperatura massima anche a Viterbo dove, invece, la minima non scende oltre i -5 gradi: il sole, presente per quasi tutta la giornata, riscalda.

Qualche nuvola prevista soltanto verso l'ora di pranzo. Temperature leggermente meno rigide nel frusinate dove sono comprese fra i -4 e i 6 gradi: le nuvole anche qui, invece, sono presenti per tutto il giorno, cielo coperto solo verso la tarda serata. Si conclude con Latina, al zona più mite della regione con temperature previste fra -1 e 8: nessuna nube per tutto il giorno, fino all'arrivo di qualceh nuvola in serata.