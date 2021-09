Previsioni meteo Roma e Lazio: l’estate non finisce, ancora 30 gradi sulla Capitale I meteorologi prevedono un possibile peggioramento delle condizioni nel fine settimana, con l’arrivo di piogge forti e temporali su tutta la penisola. Per i prossimi tre giorni, invece, a Roma e nel Lazio continuerà a fare caldo, con le massime che toccheranno ancora una volta i 30 gradi nelle ore più calde.

A cura di Enrico Tata

Potrebbero esserci novità per il fine settimana, con il possibile arrivo di piogge e temporali. Ma per i prossimi tre giorni a Roma farà caldo e non sono previste precipitazioni. Il termometro toccherà, come ha già fatto nelle scorse giornate, i 30 gradi nelle ore più calde. Le minime, invece, non scenderanno sotto i 19/20 gradi. Per oggi, martedì 28 settembre, il sito MeteoAm dell'Aeronautica Militare, prevede cielo sereno con le massime intorno ai 30 gradi. Per domani c'è una bassa probabilità di pioggia, circa il 30 per cento, nel tardo pomeriggio. Per dopodomani, giovedì 30 settembre, il tempo sarà poco nuvoloso con le temperature massime che dovrebbero arrivare a toccare i 27 gradi. Per il fine settimana non ci sono ancora certezze, ma è possibile l'arrivo di una vasta perturbazione sulla penisola italiana. Per avere conferme in tal senso, tuttavia, occorrerà attendere le previsioni aggiornate nei prossimi giorni.

L'ipotesi per il fine settimana: in arrivo piogge forti e temporali

Per il primo fine settimana di ottobre, spiegano gli esperti del sito 3bMeteo, "sarà il flusso perturbato atlantico a guidare le sorti dell'Europa in questo ultimo scorcio di settembre e per l'inizio di Ottobre. La depressione anglosassone dapprima timidamente poi con sempre maggiore decisione riuscirà ad affondare le sue radici sempre più a sud determinando nuove e importanti fasi di maltempo". Il tempo dovrebbe peggiorare rapidamente al Centro nella giornata di domenica, quando potrebbero arrivare piogge e temporali forti. Per ora, come detto, si tratta soltanto di ipotesi e conferme in tal senso arriveranno soltanto nei prossimi giorni.