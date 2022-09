Previsioni meteo Roma e Lazio giovedì 8 settembre: nuvole sparse e torna la pioggia Cielo scuro e piogge isolate nel frusinate: il bel tempo si allontana dalla regione Lazio e da Roma, ma le temperature alte restano.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi la regione Lazio si prepara a vivere l'atmosfera uggiosa tipica della stagione autunnale: giovedì 8 settembre torna il brutto tempo su tutte le province laziali e non si escludono rovesci su alcuni territori, soprattutto nel frusinate, dove si attendono piogge isolate. Le temperature, però, non accennano a diminuire: il termometro non scende mai sotto i 30 gradi, fatta eccezione per Frosinone dove, però, non si sposta dalla soglia dei 29 gradi centigradi di massima. Le temperature minime, invece, si aggirano fra i 19 riscontrati a Rieti e i 24 a Latina.

Previsioni meteo a Roma: cielo grigio e grandi nuvole

Nella giornata di oggi, giovedì 8 settembre, la capitale è coperta da un cielo grigio e cupo. Nuvole sparse caratterizzano l'intera giornata di oggi: il cielo appare totalmente coperto in mattinata e nella notte, dove è coperto dalle nuvole. Le temperature si aggirano fra una massima di 32 gradi e una minima che non scende oltre i 23 gradi.

Previsioni meteo nelle province

Nella giornata di oggi, giovedì 8 settembre, le nuvole coprono il cielo di tutta la regione. In particolare, nella zona del frusinate si attendono piogge e rovesci, spesso isolati, soprattutto nella parte centrale della giornata, fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, a partire da mezzogiorno. Per il resto il cielo resta coperto e nuvoloso. Le temperature, invece, sono comprese fra una massima di 29 e una minima di 21 gradi. Restando nella zona sud del Lazio, nella provincia di Latina, il cielo è coperto soprattutto durante le prime ore della mattina: dalle 10 fra le nubi sparse fa capolino anche la luce leggera del sole. Il termometro, qui, segna temperature comprese fra i 24 e i 30 gradi.

Diversamente, nelle altre due province, le temperature sono fra i 19 e i 30 a Rieti e fra i 20 e i 30 a Viterbo. Nel primo caso la presenza di nubi sparse caratterizza l'intera giornata, nel secondo si nota, invece, un peggioramento a partire dal tardo pomeriggio.