Previsioni meteo Roma e Lazio giovedì 28 aprile: cielo limpido, sole e temperatura oltre 20 gradi Sole e temperature miti su tutta la regione Lazio anche oggi, giovedì 28 aprile. Minime sotto lo zero soltanto sui Monti Simbruini, mentre le massime superano i 20 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, il bel tempo continua a mostrarsi sui territori della regione Lazio. Il cielo appare limpido per tutto il giorno, illuminato da un sole splendente senza alcuna nuvola, tanto che nelle ore più calde è necessario dotarsi di una crema con protezione solare.

Anche le temperature, inoltre, si presentano piuttosto elevate: le minime si toccano soltanto nelle prime ore della mattina, fra le 5 e le 6, mentre per tutto il resto della giornata, sull'intera regione, tutti i capoluoghi superano i 10 gradi centigradi, fino a raggiungere le massime, sopra i 20 gradi, nel pomeriggio.

Previsioni meteo sulla capitale: temperature comprese fra i 12 e i 22 gradi

Come su tutta la regione, anche la capitale oggi è caratterizzata dal bel tempo, dal cielo limpido e dal sole brillante. Le temperature più basse, nelle prime ore della mattina, arrivano a toccare i 12 gradi alle ore 6, mentre nel primo pomeriggio le massime arrivano anche a sfiorare i 22, per la precisone, infatti, si raggiungono i 21,7 gradi centigradi.

Il tempo per oggi sulle province

Cambiano le temperature sulle varie province laziali, ma restano miti su tutto il territorio regionale. Su Viterbo, ad esempio, la minima è di 7 gradi, mentre con la temperatura massima si arriva a toccare i 20. A Rieti, invece, si alzano di un grado: la temperatura minima si attesta sugli 8 gradi e la massima sui 21. Per i capoluoghi più a sud della regione, infine, in entrambi casi la temperatura massima è di 23 gradi, ma la minima scende, invece, a 11 gradi per Latina e a 10 per Frosinone. Temperature minime un po' più basse rispetto a queste, però, possono essere riscontrate nei monti della regione Lazio, come sui Simbruini (dove si va sotto lo zero con la minima di -1), sui Sabini e nel reatino.