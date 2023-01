Previsioni meteo Roma e Lazio giovedì 26 gennaio: nuvole e piogge sparse Cielo scuro, qualche pioggia e temperature basse: questo il meteo previsto a Roma e nel Lazio oggi, giovedì 26 gennaio.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora temperature basse nella regione Lazio dove per oggi, giovedì 26 gennaio, le minime non superano gli 8 gradi (registrati solo a Latina) e le massime si aggirano intono ai 13 gradi. Anche oggi manca il sole a riscaldare la giornata: in tutti i territori della regione, capitale compresa, si attendono nuvole e, in alcune zone, piogge sparse, con qualche rara schiarita.

Previsioni meteo Roma: nubi sparse

La capitale, come conferma anche Il Meteo.it, si presenta completamente in linea con tutto il resto del Lazio. Le temperature di oggi sono comprese fra la minima di 4 gradi, registrata intorno alle 7 della mattina e la massima di 12, fra l'ora di pranzo e il primissimo pomeriggio. Per tutta la mattina il cielo resta coperto da nuvole, mentre nel corso del pomeriggio fa capolino qualche raggio di sole. Nella serata, però, tornano le nuvole ed è attesa pioggia.

Previsioni meteo giovedì 26 gennaio sulla regione Lazio

Freddo rigido, come generalmente accade, nella provincia di Viterbo e Rieti: nel primo caso le temperature si aggirano fra l'1 e i 7 gradi. Stessa temperatura minima per Rieti, mentre la massima raggiunge i 9 gradi, fatta ovviamente eccezioni per le vette appenniniche dove difficilmente le temperature arrivano sopra lo zero. Mattinata scura a Viterbo, dove è attesa pioggia, mentre nel pomeriggio alle nuvole si accompagna qualche schiarita. A Rieti, invece, la situazione peggiora: soltanto nella tarda mattinata il sole illumina la giornata. All'inizio della giornata e per tutto il resto del pomeriggio, invece, si prevedono nuvole e pioggia.

Nubi e piogge interessano per tutto il giorno le province più a sud della regione, Frosinone e Latina. Nel primo caso, dopo una mattina con il cielo coperto, nel pomeriggio arriva la pioggia: qui le temperature oscillano fra i 6 e gli 11 gradi. Nel capoluogo pontino, invece, le nubi sparse si alternano al cielo coperto: qui le temperature si aggirano fra gli 8 e i 13 gradi.