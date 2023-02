Previsioni meteo Roma e Lazio giovedì 23 febbraio 2023: sole e nubi sparse Cielo sereno dopo una mattinata nuvolosa e temperature miti in questo giovedì 23 febbraio 2023 nella regione Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Sole e nuvole in questo giovedì 23 febbraio 2023: nella giornata di oggi il tempo è sereno variabile in tutti i territori della regione Lazio, dalle zone più a nord del viterbese a quelle più a sud nella provincia pontina e nel frusinate. Le temperature, in generale, sono comprese fra una minima di 5 gradi registrata nel reatino e la massima di 17 gradi centigradi a Latina.

Previsioni a Roma: tempo sereno e temperature più miti

Nella capitale il cielo oggi appare totalmente coperto da nubi, ma con il passare delle ore si rischiara: a partire dalla tarda mattinata, verso le ore 11, le nuvole scompaiono e lasciano spazio ai raggi solari che illuminano la città. Le temperature qui sono comprese fra i 10 gradi centigradi di minima e i 16 di massima.

Il tempo nelle altre province della regione Lazio

Situazione simile anche nelle altre province della regione Lazio: le temperature sembrano essere diventate più miti e dopo un'iniziale mattinata di nuvole sembra emergere il sole.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 14 febbraio: a San Valentino sole e un anticipo di primavera

La provincia più fredda, come spesso accade, è quella di Rieti dove le temperature registrate sono comprese fra i 5 e i 15 gradi centigradi. Stessa massima anche per i territori del viterbese, dove la minima invece sale di un grado e arriva a 6. Il cielo nel reatino si rischiara da mezzogiorno, dopo una mattina coperta da nubi. Diversamente, invece, a Viterbo arriva più tardi, ma sempre verso l'ora di pranzo, dopo una mattinata di nuvole e foschia, soprattutto durante la notte appena trascorsa.

Nelle due province più a sud della regione, le temperature si alzano di qualche grado: a Frosinone sono comprese fra i 7 e i 16 gradi, a Latina fra i 9 e i 17 gradi centigradi. Anche in questo caso, come per il resto della regione, le nuvole spariscono verso l'ora di pranzo per lasciare spazio al sole.