Previsioni meteo Roma e Lazio domenica primo gennaio 2023: nuvole e temperature alte Temperature miti per questo Capodanno, comprese fra i 6 e i 16 gradi. Nuvole su tutto il Lazio, con fitta nebbia a Viterbo.

A cura di Beatrice Tominic

Capodanno anomalo con temperature alte in tutta la regione Lazio, compresa la capitale: le minime non scendono sotto i 6 gradi, registrati soltanto a Rieti, la provincia appenninica del Lazio. Le temperature massime si aggirano intorno ai 16 gradi in tre delle cinque province, a Roma, Latina e Frosinone. Cielo meno convincente per chi sperava in una prima domenica di sole per questo 2023. Nuvole su tutta la regione e, in alcuni territori, totalmente coperto.

Previsioni meteo a Roma: caldo anomalo e nubi sparse

Come scrive Il Meteo.it, la capitale inizia questo nuovo anno con cielo coperto e grigio per tutto il giorno: fa capolino la fioca luca del sole soltanto nella fase centrale della giornata, fra l'ora di pranzo e la prima parte del pomeriggio. Le temperature sono comprese fra i 9 e i 16 gradi, la massima raggiunta in tutta la regione.

Previsioni meteo nelle province a Capodanno: temperature miti anche a Rieti

Temperature miti e accoglienti anche a Rieti, la provincia appenninica e, generalmente più fredda, di tutto il territorio laziale. Oggi, nella domenica di Capodanno, nel reatino splende il sole fatta eccezione per la parte centrale della giornata, con nubi sparse: le temperature sono comprese fra i 6 e i 14 gradi. Poco più alta la minima prevista a Viterbo, di 7 gradi centigradi, mentre la massima di ferma a 13: nel viterbese per tutto il giorno è previsto cielo coperto, con fitti banchi di nebbia e foschia.

Fra le temperature più alte, come anticipato, Frosinone e Latina: la massima per entrambe è di 16 gradi, mentre la minima non scende rispettivamente sotto i 7 e sotto i 10. Nel frusinate fatta eccezione per qualche nube, il cielo è limpido e splende il sole. Nel capoluogo pontino, invece, il cielo è coperto è grigio per l'intera giornata.