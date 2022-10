Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 9 ottobre: sole e qualche nuvola, pioggia in serata Sole con qualche nuvola, pioggia soltanto in serata: temperature ancora miti, comprese fra i 12 gradi di Rieti e i 25 di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Continua l'ottobrata romana, anche se oggi, domenica 9 ottobre, al clima sereno e al sole, si affianca qualche nuvola nel corso della giornata e non si esclude qualche pioggia leggera in serata. La situazione è la medesima in tutta la regione Lazio e le temperature restano comprese fra i 12 e i 25 gradi: la temperatura massima è registrata a Roma.

Previsioni del tempo a Roma domenica 9 ottobre

Sulla capitale il risveglio è cupo: la minima oscilla intorno ai 15 gradi, ma il cielo è coperto. Come scrive il Meteo.it, nel corso della mattina nel cielo potrebbe restare qualche nuvola fino al primo pomeriggio, per poi fare spazio al sereno. Dura ben poco però: già nel corso della prima serata, a partire dalle ore 22, arrivano le prime piogge. La temperatura massima, come anticipato, si attesta intorno ai 25 gradi.

Previsioni meteo nelle province della regione Lazio

Nuvole anche nel resto della regione Lazio. Anche in provincia di Latina e Frosinone, i grandi centri più a sud del Lazio, ad esempio, la pioggia arriva soltanto in tarda serata, mentre nel resto della giornata, fatta eccezione per la prima mattina con cielo coperto, sono presente sole e qualche nuvola. Qui le temperature si aggirano fra i 13 gradi di minima e i 23 di massima a Frosinone e i 17 e i 24 nel capoluogo pontino.

Diversamente, invece, a Viterbo e Rieti le temperature sono più basse di qualche grado: si attendono, rispettivamente, temperature fra i 12 e i 22 gradi nel viterbese e fra 13 e i 22 nel reatino. In entrambe le zone tutta la giornata si prospetta nuvolosa, ma soltanto nella provincia più a nord è attesa la pioggia in tarda serata.