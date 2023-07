Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 2 luglio 2023: sole e qualche nuvola, temperature sui 30 gradi Torna il sole sulla regione Lazio e la capitale, fatta eccezione per qualche nuvola nella zona sud e nell’entroterra. Temperature comprese fra i 15 e i 30 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Sembra tornare il sereno oggi, 2 luglio, per questa prima domenica del mese. Dopo due giorni all'insegna della pioggia e dell'allerta gialla per temporali, oggi sulla capitale e l'intera regione Lazio torna il sereno, con il sole e qualche nuvola solitaria. Le temperature calde, appaiono più miti rispetto alla scorsa settimana, con una minima di 15 gradi registrata a Viterbo e una massima di 30 a Roma.

Le previsioni meteo a Roma oggi domenica 2 luglio 2023

Temperature comprese fra i 18 e i 30 gradi centigradi oggi a Roma, dove il cielo sembra essere clemente. Come scrive Il Meteo.it, infatti, per tutta la giornata oltre al cielo limpido, senza nuvole, il sole brilla nel cielo. Attenzione soltanto nelle ore più calde, fra le ore 13 e le 15, quando i raggi solari sono davvero molto caldi.

Le previsioni meteo nel Lazio

Situazione pioggia rientrata anche in tutti gli altri territori della regione. Sebbene in alcune zone le temperature rimangano fresche, sembra che il bel tempo sia tornato ovunque. Nel viterbese, dove le temperature sono comprese fra i 15 e i 28 gradi centigradi, il sole torna a splendere nel cielo, ma arriva qualche nuvola nel pomeriggio. Nel reatino, invece, dove il termometro oscilla fra i 17 e i 27 gradi, fatta eccezione per qualche ultima pioggia alle prime ore della giornata, il cielo è sgombero di nuvole fino al tardo pomeriggio, quando si torna a coprire e a colorare di grigio.

Situazione diversa a Frosinone e Latina dove il termometro oscilla, rispettivamente, fra i 17 e 29 e i 19 e 29 gradi centigradi. È in queste due province che il cielo resta un po' più incerto, nuvoloso e coperto, ma senza pioggia. Nel frusinate le nuvole restano per l'intera giornata, mentre verso il litorale pontino il cielo si apre a partire dal primo pomeriggio.