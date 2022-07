Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 17 luglio: cielo sereno e temperature da bollino arancione Anche oggi, domenica 17 luglio, temperature da record: bollino arancione in quattro province su cinque, fra cui Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Anche questa domenica di metà luglio si caratterizza per le temperature altissime che sono previste in tutti i territori della regione Lazio: su cinque province, quattro oggi, 17 luglio, sono state registrate dal ministero della Salute con bollino arancione, cioè con un'allerta di livello 2 per le ondate di calore. Situazione meno calda soltanto a Viterbo, dove il livello di allerta registrato è il primo, cioè quello da bollino giallo.

Previsioni meteo Roma: picchi di calore sulla capitale

Lo aveva annunciato a Fanpage.it qualche giorno fa il colonnello Mario Giuliacci: nella capitale in questi giorni si raggiungono dei picchi di calore elevatissimi. Come ha spiegato nell'intervista, le temperature più alte si registrano nel centro cittàdove si aggiungono quattro gradi in più rispetto alle periferie ed è, di conseguenza, molto facile arrivare a 40 gradi. Da una minima di 19 gradi, soprattutto nelle ore più calde della giornata, si raggiungono le temperature massime di 36 gradi come si legge ne Il Meteo.it.

Le altre province: Rieti, Frosinone e Latina con bollino arancione

Bollino arancione, cioè allerta di livello 2, anche nelle province di Rieti, Frosinone e Latina. Nella prima, generalmente la più fresca, le temperature oscillano fra i 17 e i 34 gradi. Nelle città più a sud, invece, nel caso di Frosinone le temperature massime si alzano, raggiungendo i 35 gradi, mentre a Latina si confermano sui 34. Le minime, infine, sono di 19 gradi nel frusinate e di 21 nel capoluogo pontino.

A Viterbo, dove è previsto l'allerta di primo livello con il bollino giallo, le temperature previste sono comprese fra i 17 e i 35 gradi. Per classificare i livelli di allerta, infine, va ricordato che oltre alle alte temperature, vengono presi in esame i tassi elevati di umidità, il forte irraggiamento solare e l'assenza di ventilazione.