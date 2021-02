L'arrivo di un anticiclone porterà tempo stabile e soleggiato su tutta Italia e temperature praticamente primaverili. Queste le attese a partire da domani, domenica 21 febbraio, e per tutta la prossima settimana, l'ultima del mese di febbraio. L'alta pressione, come detto, porterà sole e temperature in netto aumento con il termometro che, nella seconda parte della settimana, potrebbe addirittura arrivare a toccare i 20/22 gradi sulla Capitale.

Previsioni meteo Roma, temperature in netto aumento

La giornata di oggi, sabato 20 febbraio, sarà ancora caratterizzata, per quanto riguarda la Capitale, da qualche nuvola, ma un miglioramento è già atteso a partire dal pomeriggio. Venti deboli e variabili. Mossi i mari attorno alla Sardegna, poco mossi i restanti mari. Da domani, invece, comincerà un lungo periodo di cielo sereno e temperature in rialzo. L'alta pressione dovrebbe rimanere sulla Capitale almeno fino al prossimo weekend, il primo del mese di marzo. Vediamo nello specifico le previsioni del tempo per i prossimi giorni: lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 cielo sereno con temperature in crescita sulla Capitale. Le massime saranno intorno ai ai 16/18 gradi e le minime intorno ai 10/11 gradi. Da giovedì, come anticipato, le temperature potrebbero addirittura alzarsi ulteriormente con le massime che potrebbero sfiorare o superare i 20 gradi nelle ore più calde delle giornate. È ancora preso per avere previsioni attendibile, ma si attende l'ingresso di aria più fredda dall'inizio della settimana successiva. Quelli che ci aspettano saranno giorni soleggiati e piacevoli, con il Lazio che per ora resta in zona gialla (gli spostamenti sono quindi consentiti), anche se non è escluso un irrigidimento delle misure anti-Covid in tutta Italia dal prossimo fine settimana.