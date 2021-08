Previsioni meteo Roma e Lazio dal 30 agosto al 5 settembre: settimana instabile, piogge nel weekend La settimana che si apre oggi, lunedì 30 agosto, sarà inaugurata dal clima gradevole e dal sole che splenderà alto nel cielo per tutta la giornata. Rischio piogge per domani pomeriggio, mentre mercoledì e giovedì le temperature aumenteranno. Il tempo peggiorerà poi nel fine settimana con temperature in calo e piogge.

A cura di Redazione Meteo

Giornata di sole oggi a Roma e nel Lazio. Agosto si chiude con una giornata serena e dalle alte temperature – anche se ovviamente minori rispetto a quelle che abbiamo avuto nelle passate settimane, con picchi di caldo di ben 40 gradi e oltre percepiti – e anche settembre da domani verrà inaugurato da una giornata dal clima mite, sereno e dall'assenza di piogge. La situazione sarà più o meno simile in tutto il Lazio: a Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti, le temperature saranno comprese tra i 17 e i 30 gradi, e il termometro non salirà oltre. Non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno in tutta la regione tra deboli e moderati.

Meteo Roma: temperature in aumento mercoledì

A Roma le temperature saranno comprese tra 19 e 29 gradi. Secondo quanto riportato da Meteo3B, il lunedì sarà stabile e soleggiato, con un clima gradevole in tutte le zone, e temperature massime che non andranno oltre i 29 gradi. La situazione sarà più o meno simile domani, martedì 31 agosto, con sole e nubi sparse ma possibilità di piogge sparse nel pomeriggio. Mercoledì e giovedì le temperature aumenteranno leggermente fino ad arrivare anche a 31 gradi, mentre per il fine settimana – a partire da venerdì – è previsto un peggioramento a causa dell'ingresso delle prime correnti atlantiche.

Meteo Lazio: oggi sereno, piogge nel weekend

Nel resto delle province del Lazio, la situazione sarà molto simile a quella della capitale. Oggi a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone il clima sarà mite e sereno, domani c'è la possibilità che si verifichino rovesci, e da venerdì il meteo dovrebbe subire un peggioramento in tutte le zone, con cali delle temperature e piogge in tutta la regione.