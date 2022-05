Previsioni meteo Roma e Lazio 17 maggio: caldo e temperature fino a 26 gradi Sole e caldo e temperature fino a 26 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 17 maggio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 17 maggio, registrano sole e caldo e temperature massime fino a 26 gradi. Esplode l'estate, nella Capitale sembra di essere avanti con le settimane e nel pieno della stagione calda, con la colonnina di mercurio che sale e continuerà a salire nei prossimi giorni. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it quella alle porte sarà un'estate davvero caldissima. A giugno potremmo infatti registrare fino a 3 gradi al di sopra della media stagionale e nei mesi di luglio ed agosto prorompente sarà l'influenza dell'anticiclone africano, con ondate di caldo forti e persistenti.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, martedì 17 maggio

Oggi, martedì 17 maggio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano bel tempo con cielo sereno. Sulla Capitale nel dettaglio splenderà il sole per l'intero arco della giornata, con precipitazioni assenti e vento che soffierà da debole a moderato. Le temperature oscilleranno tra minime di 16 e massime di 26 gradi. Situazione analoga nel resto del territorio del Lazio, con cielo sereno e soleggiato. La città più calda sarà Frosinone (29 gradi) e a seguire Viterbo e Latina (28 gradi).

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 20 e domenica 21 maggio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 20 e domenica 21 maggio registrano cielo sereno e sole per l'interno weekend. Farà caldo per tutta la settimana e le temperature si manterranno alte anche nel finesettimana, con valori che arriveranno a sfiorare i 30 gradi centigradi, decisamente al di sopra della media stagionale. Un'occasione da non perdere per approfittare di gite fuori porta e giornate al mare.