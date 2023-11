Previsioni meteo Roma e Lazio 9 novembre: pioggia e temporali, arriva il freddo Pioggia e temporali e temperature in calo sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 9 novembre.

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 9 novembre, registrano pioggia e temporali, con temperature fino a massime di 18 gradi. L'Italia e la nostra regione sono ancora nella morsa del maltempo, con due precipitazioni che, come spigano gli esperti de Il Meteo.it, imperversano sul Bacino del Mediterraneo. Da giovedì 9 novembre il quadro meteorologico tornerà a peggiorare sul nostro Paese forti piogge, temporali e rischio nubifragi.

La novità è che arriverà il freddo, con la colonnina di mercurio che inizierà ad abbassarsi e a registrare valori più consoni alla media stagionale. In calo anche le minime. Il maltempo proseguirà nei prossimi giorni e nel weekend, con una breve pausa in vista per sabato. Per quanto riguarda le temperature della settimana, le massime si manterranno sempre al di sotto dei 20 gradi nelle ore più calde della giornata.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 9 novembre

Oggi, giovedì 9 novembre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio il cielo è sereno di notte, con nubi sparse al mattino, precipitazioni a carattere moderato nel pomeriggio accompagnate da temporali e pioggia abbondante con temporali di sera. Al suolo cadranno 7 millimetri di pioggia. Le temperature oscilleranno tra minime di 7 e massime di 18 gradi e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Giornata di maltempo anche sul resto dei capouoghi di provincia del Lazio, nel dettaglio abbiamo: nubi sparse con isolate piogge su Frosinone, temporali alternati a schiarite su Latina, nubi sparse su Rieti, pioggia alternata a schiarite su Viterbo. Per quanto riguarda invece le temperature abbiamo tra 6 e 16 gradi a Frosinone, tra 9 e 18 a Latina, tra 3 e 15 a Rieti, tra 4 e 16 a Viterbo.