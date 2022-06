Previsioni meteo Roma e Lazio 9 giugno: temporali e crollo delle temperature Maltempo, con pioggia moderata e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 9 giugno. Le temperature sono in calo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 9 giugno, giornata di allerta meteo, registrano pioggia e temporali alternati a schiarite. Il maltempo torna ad imperversare sulla Capitale e sul resto del territorio della regione, con una parentesi che si manifesterà nel corso del pomeriggio. Gli esperti de IlMeteo.it lo avevano annunciato che avremmo assistito ad una pausa, con l'arrivo di un fronte temporalesco, che imperverserà sull'Italia. Le temperature sono in calo di diversi gradi, grazie alle fresche correnti atlantiche portate da un ciclone, che si trova al momento sopra il Regno Unito e che farà sentire la sua influenza fino al Bacino del Mediterraneo. Il calo delle temperature ci farà tirare un sospiro di sollievo e ne percepiremo la differenza rispetto ai giorni scorsi di anticiclone Scipione, soprattutto durante le notti, che saranno decisamente più fresche e piacevoli. Una situazione che sarà comunque temporanea, una breve parentesi appunto: nel weekend tornerà il bel tempo con massime di nuovo fino a 34 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 9 giugno

Oggi, giovedì 9 giugno, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo instabile. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà coperto durante la notte e al mattino, con temporali alternati a schiarite nel pomeriggio e sereno di sera. Le precipitazioni saranno assenti di notte e al mattino e moderate nel pomeriggio, così come il vento che soffierà moderato. Le temperature a Roma oscilleranno tra minime di 20 e massime di 27 gradi. Nel resto del Lazio la situazione è analoga, con temporali alternati a schiarite in giornata e temperature in calo di diversi gradi.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 11 e domenica 12 giugno

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 11 e domenica 12 giugno registrano un fine settimana all'insegna del bel tempo. Dopo una breve parentesi più fresca specialmente di notte, per l'intero arco del fine settimana il cielo sarà sereno e soleggiato dal mattino fino a sera sull'intero territorio della regione, con temperature di nuovo in aumento che arriveranno a massime di 34 gradi.