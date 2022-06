Allerta meteo Roma e Lazio 9 giugno: temporali e temperature in forte calo La protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, 9 giugno. La criticità è gialla.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per domani, giovedì 9 giugno. Il maltempo torna ad imperversare sulla Capitale e sul territorio della regione. Il Lazio è tra le tredici regioni italiane per le quali domani è stata diramata allerta meteo gialla, mentre per Puglia e Molise il colore è arancione. Il centro funzionale regionale ha reso noto che il dipartimento della protezione civile ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire dal 9 giugno e per le successive 9-12 ore. Si attendono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. L'allerta è gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali sulle zone di allerta del Lazio. La Sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, 9 giugno

Domani, giovedì 9 giugno, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo piuttosto instabile. Sulla Capitale infatti il cielo sarà poco nuvoloso durante la notte e sereno al mattino. Nel pomeriggio iol quadro meterologico è destinato a cambiare repentinamente, con l'arrivo di temporali, che si alterneranno a schiarite, poi il cielo sarà di nuovo sereno di sera. Il quadro meterologico sarà fortemente perturbato anche sul resto del territorio della regione, con temporali alternati a schiarite anche su Frosinone, nubi sparse con isolate piogge su Viterbo e Latina e pioggia alternata a schiarite su Rieti. Le temperature sono in calo, con massime che non supereranno i 29 gradi.