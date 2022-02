Previsioni meteo Roma e Lazio 9 febbraio: temperature primaverili, si raggiungono i 17 gradi Oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, il termometro arriverà a segnare 17 gradi. Non sono previste piogge.

A cura di Redazione Meteo

Sarà un mercoledì all'insegna del bel tempo quello che si apre oggi, 9 febbraio, a Roma e nel Lazio. Nella capitale è previsto cielo sereno per tutto il giorno, con le temperature massime che arriveranno addirittura a 17 gradi. Un clima praticamente primaverile che poco ha a che fare con la stagione invernale in cui ci troviamo. Secondo quanto riportato da Meteo 3B, a Roma in particolare è previsto "bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3292m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente".

Meteo Roma e Lazio 9 febbraio: -3 gradi a Rieti

Lo stesso clima ci sarà più o meno in tutte le province del Lazio. Anche a Frosinone, così come a Roma, la temperatura massima sarà di 17 gradi, mentre le minime si attesteranno sui 4. Temperature minime di un grado a Latina, mentre a Rieti il termometro scenderà addirittura sotto lo zero, arrivando fino a -3 gradi. Si tratta però dell'unica provincia dove le temperature minime saranno così basse: la massima, in ogni caso, qui raggiungerà i 15 gradi. Un grado anche anche a Viterbo, mentre le massime saranno invece di 16 gradi. Da nessuna parte è prevista pioggia, mentre il cielo sarà sereno per tutta la giornata, con venti che soffieranno tra deboli e moderati. La situazione sarà simile anche nei prossimi giorni, con massime che arriveranno fino a 17 gradi e cieli sereni.