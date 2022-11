Previsioni meteo Roma e Lazio 8 novembre: temperature a 20 gradi e cielo soleggiato Sole e temperature fino a venti gradi a Roma e nelle altre province del Lazio. Oggi, martedì 8 novembre, il cielo sarà sereno e non sono previste piogge.

Temperature massime fino a venti gradi e cielo sereno: queste le condizioni meteo che ci saranno nel Lazio nella giornata di oggi, martedì 8 novembre. Il tempo sarà sereno per oggi e anche per i prossimi giorni, ma temporali sono previsti per venerdì. Il meteo, infatti, andrà a peggiorare con il passare dei giorni, fino ad arrivare alle piogge di venerdì. Nel fine settimana, invece, ci sarà cielo nuvoloso ma – almeno per il momento – non dovrebbero esserci temporali.

La giornata di oggi sarà caratterizzata da sole per tutto il giorno, una temperatura massima nelle città di Roma e Frosinone di venti gradi, e una minima di sette gradi, sempre nella capitale. I venti soffieranno deboli in tutta la regione, il picco di caldo si avrà come sempre tra le 14 e le 17 del pomeriggio.

A Roma in particolare le temperature saranno comprese tra sette e venti gradi. I venti soffieranno deboli, e il cielo non sarà mai coperto per tutto il giorno. Stessa cosa a Frosinone: anche qui la temperatura massima sarà di venti gradi, e la minima scenderà fino a sette gradi. Solo verso le 13 il cielo sarà poco nuvoloso, per il resto del tempo sarà soleggiato e con venti deboli.

Temperature tra nove e venti gradi a Latina: qui il cielo sarà sereno per tutto il giorno, non ci saranno nuvole e nemmeno piogge, mentre i venti soffieranno deboli. Temperature più rigide a Rieti, dove la minima scenderà fino a quattro gradi, e la massima non salirà oltre i quattordici. Le temperature si alzeranno leggermente nei prossimi giorni, anche se sono previste piogge per il fine settimana. Tra i cinque e i diciassette gradi è la temperatura che invece si registra a Viterbo, che avrà il cielo poco nuvoloso verso le 10 del mattino.