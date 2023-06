Previsioni meteo Roma e Lazio 8 giugno: sole e caldo, aumentano le temperature Temperature alte a Roma e nelle altre province del Lazio. Unica eccezione Rieti, dove nel pomeriggio sono previsti forti temporali.

Tempo bello e temperature in aumento

Continua a esserci bel tempo nel Lazio, con cielo sereno e temperature gradevoli. Unica eccezione, così come negli altri giorni, la provincia di Rieti, dove nel tardo pomeriggio sono attesi temporali. Le massime però, saranno abbastanza alte anche nel reatino, con picchi di caldo che arriveranno fino a venticinque gradi.

A Roma, nello specifico, è prevista una giornata di sole, con cielo poco velato dalle 8 alle 11 del mattino, mentre per il resto della giornata sarà sereno e privo di nuvole. Le temperature saranno comprese tra sedici e ventisette gradi, con i venti che soffieranno debolmente sia mattina sia pomeriggio.

Temperature tra quindici e ventisei gradi a Frosinone, dove il cielo sarà terso per tutta la giornata, con i venti che soffieranno deboli. La situazione rimarrà invariata anche nella giornata di domani, ma nei prossimi giorni sono previsti invece nuovi temporali.

A Latina temperature tra diciassette e ventisei gradi, con caldo per tutta la giornata, e il picco di afa previsto per le 14. Il cielo sarà poco nuvoloso per la prima parte della mattina, poi si schiarirà. I venti soffieranno deboli, tranne per una breve parentesi nel pomeriggio che saranno un po' più intensi.

Come detto, l'eccezione oggi è Rieti, dove invece sono previsti temporali, così come già accaduto negli altri giorni. Le temperature saranno comprese tra quattordici e venticinque gradi, i temporali cominceranno a cadere tra le 17 e le 20 del pomeriggio. I venti saranno praticamente assenti.

Temperature alte, tra quattordici e ventisei gradi, anche a Viterbo, dove invece il cielo sarà nuvoloso ma non sono previste piogge.