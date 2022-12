Previsioni meteo Roma e Lazio 8 dicembre: Ponte dell’Immacolata con temporali e forte pioggia Cielo nuvoloso e possibile pioggia, con massime fino a 15 gradi. Sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per l’8 dicembre. Temporali nel Ponte dell’Immacolata.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, registrano cielo nuvoloso e possibile piggia. Il tempo sarà fortemente instabile per l'intero Ponte dell'Immacolata, con un peggioramento in vista nel weekend, quando arriveranno pioggia intensa e temporali. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it insieme alla pioggia arriverà anche la neve in pianura. Il maltempo proseguirà anche nella parte della prossima settimana, poi breve pausa e torna il sole.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 8 dicembre

Oggi, giovedì 8 dicembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo instabile. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso durante la notte, con possibili deboli precipitazioni, coperto al mattino, con pioggia debole alternata a schiarite nel pomeriggio e nubi sparse alla sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 15 gradi e il vento soffierà da debole a moderato. Sul resto del Lazio avremo pioggia su Frosinone con massime a di 13 gradi e pioggia su Latina e Rieti, con massime rispettivamente di 15 e 11 gradi. Il cielo sarà invece coperto su Viterbo, con massime di 12 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per 10 sabato e 11 domenica dicembre

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend registrano un peggioramento, con l'arrivo dei temporali. Sabato sulla Capitale avremo pioggia da abbondante a molto forte, fino a 18 millimetri, che cadrà dal mattino fino a sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 14 e massime di 16 gradi e il vento soffierà moderato. Situazione analoga per il resto del lazio, con temporali su tutto il territorio della regione.

Domenica a Roma si registrerà un miglioramento, di notte cadrà la pioggia, con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e con pioggia alternata a schiarite di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 8 e massime di 14 centigradi. Anche nel resto del Lazio si assisterà ad un miglioramento, con i temporali ancora solo su Rieti, dove le massime non supereranno i 10 gradi, mentre sul territorio degli altri capoluoghi ci sarà spazio per ampie schiarite. Massime di 14 gradi a Latina, 13 a Frosinone, 10 a Viterbo.