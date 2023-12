Previsioni meteo Roma e Lazio 8 dicembre: Festa dell’Immacolata con freddo e pioggia Cielo coperto e pioggia con temperature fino a massime di 11 gradi e minime sotto zero sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione registrano pioggia e freddo. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it arriva un nuovo ciclone proveniente dal Nord Europa sul Bacino del Mediterraneo e sull'Italia, che porta pioggia e neve. Le temperature massime sono in diminuzione, soprattutto nelle aree colpite dalle precipitazioni.

Le minime nelle ore più fredde di notte e al mattino presto scendono sotto zero. Miglioramenti sono in vista nel weekend. Un cambio del quadro meterologico è invece atteso per la prossima settimana, quando rimonta l'alta pressione e maggiore stabilità atmosferica, con le temperature che si alzano di nuovo e massime che sfiorano i 20 gradi nelle ore centrali della giornata. Anche a Natale dovrebbe esserci bel tempo, regalandoci festività all'insegna del sole e di valori più miti, l'occasione perfetta per approfittarne e concederci gite e passeggiate fuori porta.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 8 dicembre

Oggi, venerdì 8 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno di notte, coperto al mattino, con precipitazioni deboli il pomeriggio e moderate di sera. Le temperature oscillano tra 6 e 11 gradi e il vento soffia da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Sul resto del Lazio il quadro meterologico è simile, con maltempo e pioggia ovunque per l'8 dicembre. Per quanto riguarda le temperature vediamo nel dettaglio le minime e le massime capoluogo per capoluogo: tra 1 e 10 gradi a Frosinone, tra 4 e 12 gradi a Latina, tra -1 e 7 gradi a Rieti, tra -1 e 6 gradi a Viterbo. Le due città più fredde sono Rieti e Viterbo.