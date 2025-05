video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 7 maggio: ancora pioggia, brusco calo delle temperature Ancora piogge oggi in tutto il Lazio: precipitazioni sono attese su tutta la regione, anche se meno consistenti di quelle che si sono avute nei giorni scorsi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ancora una giornata all'insegna del maltempo sul Lazio. Dopo le forti piogge che nei giorni scorsi si sono abbattute sulla regione, ancora oggi sono previste precipitazioni soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le temperature si abbasseranno di diversi gradi e non andranno oltre i venti gradi a Roma, mentre nelle altre province saranno molto più basse. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nei prossimi giorni: anche se le temperature non si alzeranno molto, le piogge dovrebbero cessare, e lasciare il posto a un cielo parzialmente sereno.

Andiamo a vedere nello specifico come sarà questa giornata di oggi, mercoledì 7 maggio. A Roma sono previste le temperature più alte, con la minima a quattordici gradi e la massima a venti gradi. Piogge sono previste per le 11 del mattino, mentre il resto della giornata il cielo sarà nuvoloso. A Frosinone le temperature saranno di molto inferiori, con la minima a undici gradi e la massima a quattordici, mentre le piogge cadranno nel primo pomeriggio. A Latina il termometro oscillerà tra tredici e diciannove gradi, con piogge che dureranno dalla mattina al pomeriggio. A Rieti il cielo sarà nuvoloso e non dovrebbero essere previste precipitazioni, con temperature tra dieci e diciotto gradi, mentre a Viterbo pioverà tutta la mattina. Qui la minima sarà di undici gradi e la massima non salirà oltre i diciassette.

Per tutta la settimana il caldo si farà attendere, anche se il termometro, già dai prossimi giorni, dovrebbe superare i venti gradi. Almeno per ora, non dovrebbero cadere ulteriori piogge, anche se il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso fino a domenica.