Previsioni meteo Roma e Lazio 7 gennaio: allerta meteo, piogge e temporali fino a sera Piogge e temporali sono attese sin dalle prime ore del mattino su tutto il Lazio. La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo fino a stasera.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata all'insegna del maltempo quella che si apre oggi a Roma e nelle altre province del Lazio. Su tutto il territorio regionale sono previsti temporali che si protrarranno dalle prime ore del mattino fino a sera, tanto che l'Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla dal pomeriggio di sabato 6 gennaio 2024, e per le successive 18-24 ore per possibilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sui settori meridionali.

A Roma, in particolare, piogge sono previste per tutto il giorno. Le precipitazioni, secondo quanto previsto dai principali siti di meteo, saranno molto abbondanti. I venti sono invece moderati, mentre le temperature saranno abbastanza miti, con la minima che non scenderà sotto i dodici gradi e la massima che non salirà oltre i tredici gradi.

Piogge sono attese tutto il giorno anche a Frosinone, dove il termometro oscillerà invece tra dieci e undici gradi, confermando uno scarto minimo tra temperatura massima e temperatura minima.

A Latina la temperatura rimarrà stabile a dodici gradi sia nelle prime ore del mattino sia la sera, mentre le piogge – come in tutto il Lazio – cadranno durante tutto l'arco della giornata. I venti soffieranno moderati, con un'intensità più forte verso le quattro del mattino.

Cielo nuvoloso e piogge – qui un po' più leggere – a Rieti, dove la temperatura minima sarà di sette gradi, mentre la massima non andrà oltre i nove gradi. Situazioni simile anche a Viterbo, dove la minima sarà di otto grado e la massima di dieci. Anche qui le precipitazioni non daranno tregua per tutta la giornata.