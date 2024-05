video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio primo maggio: crollano le temperature, tornano i temporali

A cura di Redazione Meteo

Se nei giorni scorsi ci eravamo abituati a questa nuova ondata di caldo, con le temperature che sono arrivate quasi a trenta gradi, adesso le cose cambieranno. Oggi, mercoledì primo maggio, assistiamo in tutto il Lazio a un nuovo crollo delle temperature, con minime sui quattordici/quindici gradi e le massime che non andranno oltre i sedici gradi. Solo ieri i termometri erano arrivati a segnare anche ventotto gradi: da oggi, e fino alla fine della settimana, le temperature saranno molto più basse.

A Roma la minima sarà di quindici gradi, mentre la massima non andrà oltre i sedici. A Frosinone le temperature oscilleranno tra quattordici e sedici gradi, mentre a Latina tra quindici e diciassette gradi. Temperature più rigide a Rieti, con la minima a dodici e la massima a quindici gradi, mentre a Viterbo tra dodici e quattordici gradi. In tutta la regione sono previste piogge abbondanti e temporali sin dalle prime ore del mattino, che si protrarranno fino a sera. Non solo: in tutto in Lazio per i prossimi giorni è previsto maltempo, con le piogge che continueranno a cadere e le temperature che faticheranno a tornare alte come nei giorni passati.

E proprio per oggi la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo giallo per maltempo, con la previsione che sarebbero arrivate piogge e temporali. Attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati moderati specie sui settori settentrionali. I fenomeni meteo, riporta la Protezione Civile, “potrebbero determinare criticità idrogeologiche ed idrauliche” in tutte le zone del Lazio.