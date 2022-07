Previsioni meteo Roma e Lazio 6 luglio: ancora caldo, termometri a 36 gradi Sole e caldo a Roma, dove il termometro raggiunge i 36 gradi, ma anche nelle altre province del Lazio, dove non scenderà sotto i 34 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio (La Presse)

Continua il caldo che da giorni ha invaso Roma e le altre province del Lazio. Anche oggi, mercoledì 6 luglio, il termometro continuerà a salire ben oltre i trenta gradi, con picchi di trentasei gradi nella capitale nelle ore comprese tra le 11 e le 15. Il picco di caldo a Roma si avrà alle 14, la minima prevista è di venti gradi. I venti soffieranno tra deboli e moderati per tutta la giornata, dando un po' di sollievo a questo caldo che non accenna a diminuire la presa.

La situazione sarà simile anche nelle altre province del Lazio: a Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo le temperature massime saranno comprese tra trentaquattro e trentasei gradi, con le minime che raramente andranno sotto i venti gradi. In nessuna zona sono previste piogge. Forse solo a Rieti nella giornata di giovedì si avranno delle precipitazioni.

Temperature in calo nei prossimi giorni

Le temperature subiranno un lieve calo nei prossimi giorni, anche se i termometri non scenderanno mai sotto i trenta gradi a Roma. A Viterbo arriveranno invece anche a ventotto gradi, così come a Rieti, dove in genere il clima è più fresco rispetto alle altre province del Lazio.

Ancora nessuna pioggia: da qui fino alla fine della settimana non sono previste precipitazioni, cosa che sta causando numerosi problemi a livello di siccità nella regione. Unica eccezione è Rieti, dove nella giornata di giovedì sono per il momento previsti forti temporali, che però non avranno strascichi nei giorni successivi.

Dopo un lieve calo, a partire dalla prossima settimana le temperature torneranno però ad alzarsi, avvicinandosi nuovamente ai quaranta gradi.