Previsioni meteo Roma e Lazio 5 giugno: sole e caldo, sta arrivando l’estate Sole e caldo nella giornata oggi, mercoledì 5 giugno, in tutto il Lazio. Le temperature cominciano a diventare molto alte, anche per l’arrivo dell’anticiclone africano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Cominciano a salire le temperature: in tutto il Lazio a partire da oggi, mercoledì 5 giugno, le massime inizieranno ad avvicinarsi sempre di più a quelle che sono le temperature estive. Dopo un maggio e un inizio di giugno ballerino, con crollo delle temperature, clima rigido e temporali, adesso comincia il caldo. Questo avverrà anche per l'arrivo dell'anticiclone africano su tutto il nostro Paese, che porterà con sé un clima più stabile e afoso. Non solo: verso il fine settimana non è escluso che i termometri superino i trenta gradi.

Nello specifico oggi a Roma le temperature saranno comprese tra sedici e venticinque gradi. A Frosinone la minima sarà di quattordici gradi, mentre la massima arriverà addirittura a ventisette gradi. A Latina anche il termometro oscillerà tra quindici gradi di minima e venticinque di massima, con un clima molto simile a quello di Roma, mentre a Rieti e Viterbo – come al solito – il clima sarà un po' più rigido rispetto al resto del Lazio. A Rieti le minime scenderanno fino a dodici gradi, mentre le massime rimarranno sui venticinque. A Viterbo, invece, la minima sarà di dodici mentre la massima salirà fino a ventisei gradi.

Il cielo in tutta la regione sarà abbastanza terso, con qualche annuvolamento nelle ore centrali della giornata. In generale il tempo sarà buono e mite, con venti che soffieranno tra deboli e moderati, mentre nei prossimi giorni i termometri dovrebbero alzarsi, sempre per effetto dell'anticiclone africano. Si apre, come riportano gli esperti del meteo.it, una fase che sarà più stabile e che porterà con sé via via temperature sempre più alte.