Previsioni meteo Roma e Lazio 4 febbraio: cielo coperto e temperature fino a 14 gradi Cielo coperto e temperature massime fino a 14 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, 4 febbraio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 4 febbraio, registrano cielo coperto e temperature che oscilleranno tra minime di 9 e massime di 14 gradi centigradi. Nonostante ci troviamo in pieno inverno i valori sono al di sopra della media stagionale e finora nel 2022 ha piovuto poco. Come registrano gli esperti de Il Meteo.it venerdì vedrà una breccia nell'alta pressione, con una moderata perturbazione, che porterà le piogge. Ciò renderà incerta anche la prima parte del weekend, ma domenica il cielo si rasserenerà. La prossima settimana il tempo sarà bello ancora bello e le piogge assenti.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 4 febbraio

Oggi, venerdì 4 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo coperto di notte, dal mattino fino a sera. Le temperature nella Capitale oscillano tra minime di 9 e massime di 14 gradi centigradi. Cielo coperto da nubi anche sul resto del Lazio, ma le precipitazioni saranno assenti. Le temperature si manterranno piuttosto alte per la stagione, soprattutto per quanto riguarda le minime, che in nessun capoluogo di provincia della regione scenderanno al di sotto dei 4 gradi centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 5 e domanica 6 febbraio

Per il weekend le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano una leggera instabilità, con delle precipitazioni seppur passeggere e di debole instensità, che potrebbero cadere nell'arco della prima parte del fine settimana. Nel dettaglio sabato 4 febbraio su Roma il cielo sarà coperto e temperature comprese tra minime di 12 e massime di 12 gradi centigradi e il vento soffierà da debole a moderato. Nel resto del Lazio il cielo sarà coperto su Rieti, mentre su Latina e Viterbo potrebbero verificarsi isolate piogge. Nebbia su Frosinone, con particolare attenzione di notte e al mattino presto. Domenica 6 febbraio sulla Capitale e sul resto del territorio della regione il tempo sarà bello, con cielo poco nuvoloso, con ampie schiarite. A Roma le temperature saranno comprese tra i 9 e i 14 gradi centigradi.