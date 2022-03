Previsioni meteo Roma e Lazio 31 marzo: maltempo e forte pioggia Maltempo e forte pioggia, temperature tra i 12 e i 16 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 31 marzo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 31 marzo, registrano pioggia. La seconda parte della settimana in corso è all'insegna del maltempo, che imperverserà sulla regione fino al weekend. Come spiegano gli esperti del Il Meteo.it ad essere in atto è un colpo di coda invernale, con pioggia, vento, temporali e neve sull'Italia, anche a bassa quota. Un impulso freddo tardivo che comprometterà, almeno per il momento, la bella stagione. Un flusso d'aria con correnti molto fredde ha raggiunto anche il Lazio, facendo abbassare la colonnina di mercurio, che lo scorso weekend e ad inizio settimana aveva raggiunto i 20 gradi. Sabato pomeriggio e sera potrebbe cadere la neve anche sul Lazio al di sotto dei 300 metri. Un miglioramento è in vista per la giornata di domenica, quando le nubi e le piogge lasceranno il posto ad ampie schiarite.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 31 marzo

Oggi, giovedì 31 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla capitale ci sarà pioggia debole durante la notte, alternata a schiarite al mattino, pioggia nel pomeriggio, che cadrà anche moderata di sera. Le temperature saranno comprese tra 12 e 16 gradi centigradi. Situazione analoga sul resto del capoluoghi di provincia del Lazio, con pioggia su Viterbo e temporali alternati a schiarite su Frosinone, Latina e Rieti.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 2 e domenica 3 aprile

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio annunciano un weekend all'insegna del maltempo. Il quadro meterologico nel fine settimana si manterrà ancora instabile. Sabato 2 aprile sulla Capitale si attendono pioggia e temporali per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni cadranno deboli di notte e al mattino, moderate nel pomeriggio e abbondanti di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 9 e massime di 10 gradi e il vento soffierà forte. Temporali anche sul resto del Lazio, pioggia mista a neve su Rieti. Miglioramento in vista nella giornata di domenica 3 aprile, con pioggia moderata sulla Capitale di notte, cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel corso del pomeriggio e con nubi sparse di sera. I valori saranno compresi tra 8 e 13 gradi centigradi. Cielo nuvoloso ma con precipitazioni assenti sul resto del territorio del Lazio.