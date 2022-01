Previsioni meteo Roma e Lazio 31 gennaio: maltempo e pioggia Maltempo e pioggia sono le previsionio del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 31 gennaio. Seppur di debole intensità le precupitazioni arriveranno nel pomeriggio e di sera.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 31 gennaio, registrano pioggia. Torna il maltempo, con una perturbazione passeggera, che transiterà sul Lazio, ma già a partire da domani tornerà il bel tempo, con cielo sereno e sole. Sul fronte delle temperature i valori nella Capitale oggi oscilleranno tra minime di 7 e massime di 12 gradi centigradi. Come spiegano infatti gli esperti de IlMeteo.it a partire da oggi sull'Italia e sulle regioni centrali irrompe il ciclone della Candelora, con pioggia, vento e neve anche a bassa quota. Dopo martedì 2 febbraio vedremo nuovamente l'influenza dell'anticiclone delle Azzorre, che assicurerà un quadro meterologico ancora stabile e temperature al di sopra della media stagionale.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 31 gennaio

Oggi, lunedì 31 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo instabile. Nel dettaglio sulla Capitale in cielo ci saranno nubi sparse durante la notte, cielo coperto al mattino, con pioggia debole il pomeriggio e pioggia alternata a schiarite di sera. Le precipitazioni saranno di debole entità, mentre il vento soffierà da debole a moderato. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 7 e massime di 12 gradi centigradi. Anche sul resto del territorio del Lazio cadrà la pioggia, da Viterbo a Frosinone. Le minime in tutti i capoluoghi non scenderanno al di sotto dello zero.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 5 e domenica 6 febbraio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il primo weekend di febbraio registrano tempo instabile. Sabato 5 febbraio a Roma il cielo sarà coperto da nubi e potrebbero registrarsi deboli precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 14 gradi centigradi e il vento soffierà da moderato a debole. Sul resto dei capoluoghi del Lazio il cielo sarà coperto da nubi sparse. Domenica 6 febbraio il cielo sarà nuvoloso e vedrà ampie schiarite, non dovrebbe piovere. Le temperature sulla Capitale oscilleranno tra minime di 10 e massime di 14 gradi centigradi e il vento soffierà debole. Nubi sparse sul resto del territorio regionale.