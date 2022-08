Previsioni meteo Roma e Lazio 30 luglio: possibili piogge e temporali, temperature giù a 32 gradi Possibili piogge e temporali si attendono per oggi, sabato 30 luglio. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio.

A cura di Alessia Rabbai

(La Presse)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 30 luglio, registrano possibili piogge e temperature in calo, con massime che non supereranno i 32 gradi. Il Centro funzionale regionale ha infatti diffuso un bollettino di condizioni meterologiche avverse e la protezione civile ha emesso un'allerta meteo gialla proprio per oggi, a partire dalla tarda mattinata e per le successive nove ore. Potrebbero manifestarsi precipitazioni da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it si tratta tuttavia di una breve pausa, già nel pomeriggio di sabato il tempo tornerà bello. Domenica ancora sole, con massime al di sopra dei 35 gradi, che ci accompagneranno per l'intera settimana prossima, la prima del mese di agosto. Si attende l'arrivo del nuovo anticiclone africano Lucifero, che darà il meglio di sé intorno a Ferragosto.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 30 luglio

Oggi, sabato 30 luglio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo instabile, con possibili precipitazioni sparse sul territorio della regione. Sulla Capitale nel dettaglio il cielo è stato poco nuvoloso durante la notte, con nubi sparse al mattino, nuvoloso nel pomeriggio e sereno di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 21 e massime di 32 gradi, mentre il vento soffierà da debole a moderato. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, il cielo sarà poco nuvoloso su Rieti e Latina, con massime rispettivamente di 31 e 32 gradi, soleggiato su Viterbo e Frosinone, con massime di 32 e 33 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 31 luglio

Domenica 31 luglio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano di nuovo tempo bello e soleggiato. Sulla Capitale brillerà il sole per l'intero arco della giornata, con valori che oscilleranno tra minime di 21 e massime di 35 gradi. Su Frosinone si attende pioggia alternata a schiarite con massime di 32 gradi, sole e caldo altrove, con punte di 33 gradi a Viterbo, 32 su Latina e Rieti.