Piove a Roma e nel Lazio: allerta maltempo per sabato 30 luglio Il dipartimento della Protezione civile del Lazio ha infatti emesso un’allerta meteo gialla valida a partire dalla tarda mattinata e per le successive nove ore.

A cura di Enrico Tata

Arriva la pioggia a Roma. È prevista per la mattinata di domani, sabato 30 luglio 2022. Il dipartimento della Protezione civile del Lazio ha infatti emesso un'allerta meteo gialla valida a partire dalla tarda mattinata e per le successive nove ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale. "Il Centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutto il Lazio. La sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del sistema di protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Lo comunica il Centro funzionale regionale in una nota. Si ricorda che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di protezione civile alle quali la sala operativa regionale garantirà costante supporto", si legge nella nota della Protezione Civile.

Da domani pomeriggio tornerà a splendere il sole

Le temperature massime potrebbero calare di qualche grado, ma già dal pomeriggio sulla Capitale e in generale su tutta la zona costiera della regione tornerà a splendere il sole. Qualche pioggia residua attesa sui rilievi montuosi nel pomeriggio e in serata. Già da domenica 31 luglio, sulla città di Roma tornerà il caldo e non sono previste altre perturbazioni in arrivo nel corso della prossima settimana. Le temperature massime si manterranno al di sopra dei 33/34 gradi.