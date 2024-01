Previsioni meteo Roma e Lazio 30 gennaio: sole e caldo per l’anticiclone nei giorni della merla Oggi, martedì 30 gennaio, il clima sarà caratterizzato da temperature miti e cieli sereni, senza nubi e piogge, per l’anticiclone africano che staziona sul nostro paese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Quella che si avrà oggi, martedì 30 gennaio, su tutto il Lazio, sarà una giornata dal cielo terso e dal clima mite. Le temperature saranno abbastanza alte (anche se le minime arriveranno, come nel caso di Rieti e Viterbo, anche sotto lo zero), non sono previste piogge e i venti soffieranno deboli. La situazione sarà più o meno simile in tutta la regione, con temperature un po' più rigide nel caso di Rieti e Viterbo ma pur sempre molto alte per la media del periodo.

Ci troviamo, infatti, nei cosiddetti giorni della merla, che dovrebbero essere i più freddi dell'anno. Un detto popolare che però è stato confermato nel corso degli anni dalle statistiche. Il 29, 30 e 31 gennaio quest'anno sono invece caratterizzati da un clima mite e da temperature decisamente sopra la media per il periodo invernale: questo a causa dell'anticiclone Zeus, che porta su tutte le province del Lazio un'aria molto calda. Zeus rimarrà sull'Italia per almeno dieci giorni.

A Roma, Frosinone e Latina il termometro oscillerà dai sei ai quattordici gradi, mentre a Rieti e Viterbo il termometro scenderà sotto lo zero e le massime non andranno in genere oltre i dieci gradi. La situazione rimarrà simile anche nei prossimi giorni, con cielo poco nuvoloso, assenza di piogge e venti molto deboli. In generale, almeno per il momento, non è previsto un abbassamento delle temperature, che continueranno a essere anomale. Per un clima più freddo bisognerà attendere almeno la prossima settimana: l'anticiclone proveniente dall'Africa, infatti, rimarrà su tutta l'Italia ancora un po', facendo arrivare i termometri a temperature quasi primaverili.