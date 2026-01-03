Previsioni meteo Roma e Lazio 3 e 4 gennaio: primo weekend del 2026 all’insegna del maltempo

Pioggia e temperature fino a massime di 15 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 3 e domenica 4 gennaio, primo weekend del 2026.

(Getty Images)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi e domani, sabato 3 e domenica 4 gennaio registrano maltempo. Il primo weekend del 2026 è all'insegna dell'instabilità, fortemente perturbato. Sabato come spiegano da Il Meteo.it la pressione è bassa sulla regione. La giornata sarà contraddistinta da un tempo fortemente instabile sulla Capitale e su tutte le province, le nuvole portano piogge moderate. Le temperature massime sono comprese tra 11 e 15 gradi, mentre i valori notturni sono in aumento.

Domenica la pressione è bassa sulla regione, con tempo ancora instabile su tutte le province. Attese precipitazioni localmente intense; punte massime fino a 14 gradi. Un fine settimana quello che ci apprestiamo a trascorrere, il primo del nuovo anno, di tempo brutto. Per chi resta in città ci sono varie attività al chiuso da fare, come visitare i musei nella prima domenica del mese con ingresso gratuito.

Annullate le date dei presepi viventi tra Roma e provincia e in vari centri, dov'erano in programma nel Lazio. Arriva una perturbazione atlantica lungo il flusso di umide correnti oceaniche, sospinte da una profonda circolazione ciclonica al largo delle coste del Portogallo. Il maltempo andrà avanti per diversi giorni e si protrarrà fino al 6 gennaio, festa dell'Epifania.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 3 gennaio

Oggi, sabato 3 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano nubi sparse e pioggia. Le temperature oscillano tra minime di 10 e massime di 15 gradi e il vento soffia debole. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio, con nubi sparse e isolate piogge. Sul fronte delle temperature abbiamo: tra 8 e 13 gradi a Frosinone, tra 11 e 15 gradi a Latina, tra 8 e 11 gradi a Rieti e tra 8 e 12 gradi a Rieti.

Pioggia e temperature fino a 14 gradi domenica 4 gennaio

Domani, domenica 4 gennaio, a Roma si attende pioggia, le temperature oscillano tra minime di 11 e massime di 14 gradi e il vento soffia ancora debole. Precipitazioni diffuse anche sulle altre province del Lazio. Sul fronte dei valori abbiamo: tra 9 e 12 gradi a Frosinone, tra 13 e 14 gradi a Latina, tra 9 e 10 gradi a Rieti, tra 6 e 11 gradi a Frosinone.