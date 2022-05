Previsioni meteo Roma e Lazio 29 maggio: trenta gradi e piogge sparse Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata calda, con temperature fino a trenta gradi. Pioggia a Rieti.

A cura di Redazione Meteo

Dopo le piogge che nei giorni scorsi si sono abbattute sulla regione, regalando un po' di fresco e dando un po' di tregua dalle alte temperature, nel Lazio torna il bel tempo. A Roma, Latina, Viterbo e Frosinone il cielo sarà terso per quasi tutto il giorno, con qualche annuvolamento nelle ore centrali della giornata. Unica eccezione nel Lazio Rieti, con deboli piogge che cadranno durante il giorno. Nei prossimo giorni, invece, tornerà l'afa e il sole. Come ben sappiamo, il termometro si avvicinerà ai quaranta gradi, toccando il punto più alto dall'inizio di questa stagione. Oggi, invece, il termometro arriverà a trenta gradi, ma non andrà oltre. A Rieti e Viterbo le massime saranno più basse, arrivando a 27 gradi. Le cose cambieranno però nei prossimi giorni.

Meteo Roma e Lazio 29 maggio: piogge a Rieti

I venti soffieranno tra deboli e moderati in tutta la regione. Come detto, a parte la città di Rieti non sono previste piogge e il sole splenderà per tutta la giornata, a parte alcune nuvole che offuscheranno il cielo in determinati momenti. Il picco di calore ci sarà tra le 14 e le 17 del pomeriggio. Motivo per il quale si consiglia alle persone più anziane e ai bambini di non uscire in quelle ore, onde evitare malori e colpi di calore. Se non si può fare a meno di uscire, è meglio cercare zone d'ombra e bere il più possibile per mantenersi idratati. Se oggi le piogge si vedranno principalmente a Rieti e non nelle altre parti del Lazio, la situazione cambierà e diventerà invariata per tutti nei prossimi giorni, con picchi di calore estremo fino ad arrivare a quaranta gradi.