Previsioni meteo Roma e Lazio 28 ottobre: cielo poco nuvoloso e termometro sui 21 gradi Cielo poco nuvoloso e giornata con temperature gradevoli quella che si apre oggi a Roma e in tutto il Lazio. Giovedì 28 ottobre sarà caratterizzata dall’assenza di precipitazioni, dai venti deboli e dalle temperature alte che si attesteranno sui 20 gradi. La situazione rimarrà invariata anche nei prossimi giorni.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata gradevole quella che si apre oggi, giovedì 28 ottobre, a Roma e nelle altre province del Lazio. Dopo le piogge dei giorni passati, il sole è tornato a splendere nella regione, anche se con qualche nuvola che coprirà il cielo durante tutta la giornata. Le temperature, nonostante l'avvicinarsi di novembre, saranno ancora gradevoli e si attesteranno anche sopra i 20 gradi. Il meteo dovrebbe rimanere più o meno invariato anche per i prossimi giorni della settimana, anche nel weekend.

A Roma niente piogge e cielo poco nuvoloso

A Roma in particolare la giornata di oggi, giovedì 28 ottobre, sarà serena e con il cielo parzialmente nuvoloso. Non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno deboli per tutta la giornata. Le temperature saranno molto gradevoli e comprese tra 15 gradi di minima e 21 di massima. Nei prossimi giorni la situazione rimarrà simile, con il termometro che non scenderà sotto i 20 gradi, anche se dalla prossima settimana, a quanto pare, torneranno le piogge.

Cielo sereno a Rieti e Viterbo

La situazione sarà più o meno simile anche nelle altre province del Lazio. A Frosinone è previsto cielo parzialmente nuvoloso e temperature comprese tra 10 e 20 gradi. Non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno deboli per tutta la giornata. Anche a Latina il cielo sarà poco nuvoloso per tutta la giornata, con temperature comprese tra 13 e 21 gradi e venti deboli. Cielo totalmente sereno per tutto il giorno a Rieti, dove il termometro segnerà una massima di 19 gradi, mentre a Viterbo il cielo sarà sereno fino alle 17. Dopo compariranno un po' di nuvole, ma nessuna pioggia all'orizzonte.