Previsioni meteo Roma e Lazio 28 marzo: torna il sereno, caldo e sole nella regione Sole e caldo oggi a Roma e nelle altre province del Lazio, dove le temperature saranno gradevoli e non sono previste piogge.

A cura di Redazione Meteo

Dopo i temporali che si sono abbattuti su tutto il Lazio nella giornata di ieri, oggi nella regione torna il bel tempo. A Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo il clima sarà sereno, non ci saranno annuvolamenti e soprattutto non sono previste piogge. Le temperature saranno gradevoli per tutta la giornata, anche se non alte come quelle che si sono registrate nei giorni passati. Le cose cambieranno nei prossimi giorni, con il termometro che tornerà a sfiorare i venti gradi.

A Roma, in particolare, la giornata di oggi martedì 28 marzo sarà caratterizzata da cielo sereno e assenza di piogge. Le temperature saranno comprese tra otto e quindici gradi, mentre i venti soffieranno moderati. Le temperature si alzeranno nei prossimi giorni.

Temperature comprese tra cinque e quindici gradi a Frosinone. Anche qui il tempo sarà bello, con clima mite e cielo sereno, senza nuvole, mentre i venti soffieranno moderati nel pomeriggio, la sera deboli.

Caldo anche a Latina, con temperature che saranno comprese tra sette e sedici gradi. Anche qui splenderà il sole, il cielo sarà senza nuvole e non sono previste piogge per tutta la giornata. Anche a Latina le temperature aumenteranno nei prossimi giorni, è previsto bel tempo per tutta la settimana.

Clima più rigido a Rieti, dove le minime scenderanno fino a toccare un grado, mentre la massima non si alzerà oltre i dodici gradi. I venti soffieranno moderati, e non sono previste piogge, così come nelle altre province del Lazio.

Situazione simile a Viterbo, con temperature comprese tra due e tredici gradi. Il cielo sarà sereno, i venti moderati la mattina e deboli nel pomeriggio.