Previsioni meteo Roma e Lazio 28 maggio: dopo il temporale, torna il sole Cielo sereno a Roma e nel resto del Lazio, dove almeno per oggi ci sarà una tregua dal maltempo. Piogge sono attese nei prossimi giorni soprattutto a Rieti.

A cura di Redazione Meteo

Dopo i violenti temporali che si sono abbattuti ieri sulla città di Roma e in tutte le province del Lazio, oggi nella regione la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Sole e cielo sereno, oltre alle alte temperature, ci saranno dalla mattina alla sera: insomma, in questa domenica non ci dovrebbero essere brutte sorprese legate al maltempo, e la giornata non avrà né piogge né temporali.

In particolare, nelle varie città, ci saranno alte temperature, anche se in alcune zone della regione potrebbero cadere piogge sporadiche. A Roma le temperature saranno comprese tra diciassette e ventiquattro gradi: il cielo sarà sereno e senza nuvole e non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati.

Cielo poco nuvoloso a Frosinone, dove i venti soffieranno principalmente deboli e la temperature massima arriverà a venticinque gradi, mentre la minima a diciassette. Piogge e temporali però, sono attese già nei prossimi giorni.

A Latina anche il cielo sarà sereno e non cadranno piogge, con il termometro che oscillerà tra diciotto e venticinque gradi. I venti soffieranno deboli, tranne nel pomeriggio che saranno leggermente moderati.

Cielo sereno la mattina a Rieti e nubi sparse nel pomeriggio. Qui le piogge cadranno leggere verso le 20, per poi smettere e lasciare spazio a una notte serena. Forti temporali sono però attesi nei prossimi giorni e fino alla fine della settimana.

Temperature tra dodici e ventisei gradi a Viterbo, dove invece le piogge cadranno molto leggere tra le 17 e le 20. Il cielo sarà sereno la mattina e leggermente nuvoloso nel pomeriggio, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati.