Previsioni meteo Roma e Lazio 28 luglio: weekend di sole e aria fresca Cielo sereno e sole, con temperature fino a massime di 31 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 31 luglio.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 28 luglio, registrano cielo sereno e sole e temperature fino a massime di 31 gradi. Il fine settimana, l'ultimo di un rovente luglio, si apre all'insegna invece di valori decisamente più miti, diciamo come le estati "di una volta", caratterizzate dall'influenza dell'anticiclone delle Azzorre. Aria decisamente più fresca, che ci permetterà di fare un sospiro di sollievo e dormire bene. Temperature sempre intorno ai 30 gradi nelle giornate di sabato e domenica.

Per quanto riguarda la prossima settimana, la prima di agosto, le massime dovrebbero sempre aggirarsi intorno ai 30 gradi, senza picchi elevati. Quelle che si prospettano sono dunque giornate decisamente più tollerabili rispetto alle trascorse. Gli esperti de IlMeteo.it annunciano che ad instaurarsi appunto dai primi giorni di agosto è una vasta area depressionaria piena di aria fresca e instabile. Per il momento sul Lazio non si attendono precipitazioni.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 28 luglio

Oggi, venerdì 28 luglio le previsioni del meteo a Roma registrano tempo ancora bello e caldo. Nel dettaglio sulla Capitale avremo cielo sereno di notte, coperto al mattino, con sole e caldo ne pomeriggio e ancora sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 17 e massime di 31 gradi, le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Le previsioni del meteo nel Lazio per venerdì 28 luglio registrano cielo sereno e sole. Sul fronte delle temperature avremo minime di 17 e massime di 30 gradi, a Latina minime di 19 e massime di 30 gradi, a Rieti minime di 14 e massime di 28 gradi, a Viterbo minime di 15 e massime di 28 gradi.