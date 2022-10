Previsioni meteo Roma e Lazio 27 ottobre: si alzano le temperature, il termometro sfiora 30 gradi Continuano gli effetti dell’anticiclone africano su tutto il Lazio, con le temperature che nella capitale arrivano a sfiorare i trenta gradi.

A cura di Redazione Meteo

Ultimi giorni di temperature fuori dal comune a Roma e nel resto del Lazio. Oggi, giovedì 27 ottobre, nella capitale il termometro arriverà a sfiorare quasi i trenta gradi, mentre le minime rimarranno sui quattordici gradi, come nei giorni passati. Il caldo è dato dall'anticiclone africano, che però già nella prossima settimana dovrebbe quietarsi, lasciando spazio a temperature più rigidi. Dalla prossima settimana, infatti, nella regione le massime arriveranno a venti gradi, scendendo moltissimo rispetto a questi giorni.

A Roma, in particolare, le temperature saranno comprese tra una minima di quattordici gradi e una massima di ventotto gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso a partire dalle 11 del mattino e fino alle 14 del pomeriggio, mentre per il resto della giornata sarà sereno. I venti soffieranno deboli per tutta la giornata, non sono previste piogge.

Temperature tra tredici e ventiquattro gradi a Frosinone: il cielo sarà poco nuvoloso ma solo verso le 5 del mattino. Per il resto della giornata, il cielo sarà aperto e il sole visibile. Ovviamente non ci saranno piogge, mentre i venti soffieranno deboli.

La situazione non sarà diversa dalle altre province del Lazio: a Latina il termometro sarà compreso tra quindici gradi e venticinque gradi, con il cielo coperto nelle prime ore del mattino. Temperature alte anche a Rieti, dove la massima arriverà a venticinque gradi, mentre la minima scenderà fino a dodici gradi. Il sole splenderà per tutta la giornata e non ci saranno piogge. Stessa cosa a Viterbo, dove le temperature saranno comprese tra dodici e venticinque gradi, con il cielo senza nuvole per tutta la giornata.