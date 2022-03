Previsioni meteo Roma e Lazio 27 marzo: nubi sparse e massime a 20 gradi Nella giornata di oggi le temperature restano comprese fra gli 8 e i 20 gradi, ma a differenza della settimana che sta per volgere al termine, il cielo appare coperto dalle nuvole.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, domenica 27 marzo, dobbiamo rassegnarci a salutare il sole e il cielo limpido che ha contraddistinto l'ultima settimana: su tutto il territorio della regione Lazio arrivano nubi sparse che coprono i raggi solari. Reggono, invece, le temperature più miti che sta portando con sé la primavera. Su tutto il territorio regionale e in ogni provincia, da nord a sud, infatti, le temperature massime si attestano anche oggi sui 20 gradi, mentre le minime non scendono oltre gli 8 gradi di Viterbo e Rieti, alle prime ore della mattina.

Il meteo per domenica 27 marzo sulla città di Roma

Anche Roma oggi deve salutare il cielo spoglio e i raggi avvolgenti del sole che hanno illuminato i monumenti della capitale in questa prima settimana di primavera. La città, infatti, deve prepararsi ad una giornata grigia con nuvole scure che coprono il cielo: la temperatura minima, come su tutta la regione, è di 20 gradi centigradi, mentre la minima non scende più in basso dei 13, che hanno caratterizzato l'intera nottata e che continuano a definire l'intera mattina.

Le province della regione Lazio: il meteo per domenica 27 marzo

L'atmosfera cupa di questa domenica si attesta anche su tutte le altre province della città: a parte brevi momenti in cui fra le nubi sparse è possibile intravedere la luce del sole, soprattutto fra la tarda mattinata e l'ora di pranzo, il cielo appare grigio e coperto anche nelle zone più a sud e vicine al mare.

Come abbiamo già visto le temperature minime di Rieti e Viterbo si attestano sugli 8 gradi, ma la massima raggiunge, in entrambi i casi, i 20. Per i capoluoghi più a sud, Frosinone e Latina, invece, le temperature restano comprese fra gli 11 e i 21 gradi.