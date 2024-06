video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 26 giugno: clima mite, calano ancora le temperature Temperature sotto i trenta gradi in tutto il Lazio, dove il clima sarà abbastanza mite. A Rieti sono attese piogge verso le 20, cielo nuvoloso nel resto della regione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Ancora tregua dal grande caldo nel Lazio: l'effetto del vortice ciclonico che nei scorsi giorni ha investito il Paese continua, portando con sé temperature più miti, molto al di sotto dei quasi quaranta gradi che si erano registrati in precedenza. Oggi, mercoledì 26 giugno, la temperatura massima in tutta la regione sarà di circa ventotto gradi, mentre le minime si attesteranno sui sedici gradi. Le cose sono destinate a cambiare già nei prossimi giorni, quando tornerà il caldo – e soprattutto l'afa – con i termometri che saliranno ben oltre i trentacinque gradi. Insomma, già verso il fine settimana nel Lazio si torneranno a sfiorare i quaranta gradi, con i picchi di caldo soprattutto tra le 14 e le 17.

In generale non sono previste piogge tranne che a Rieti. Verso le 20, in Sabina, sono attese lievi precipitazioni che non dovrebbero continuare per il resto della serata. A Roma, Frosinone, Latina e Viterbo il cielo sarà invece sì nuvoloso, ma non sono attese piogge. Questo a differenza del resto del Paese dove, soprattutto al Centro – Nord, sono attesi temporali molto forti, con alcune regioni a rischio alluvione. Già nei prossimi giorni però, le condizioni meteo dovrebbero migliorare sensibilmente.

In particolare oggi a Roma sono previste temperature che andranno dai diciannove ai ventotto gradi, mentre a Frosinone oscilleranno dai sedici ai ventotto. A Latina andranno dai diciotto ai ventisette gradi, mentre a Rieti – dove pioverà verso le 20 – dai quindici ai venticinque gradi. Poca differenza a Viterbo, dove la minima sarà di sedici gradi mentre la massima arriverà fino a ventisei.