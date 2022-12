Previsioni meteo Roma e Lazio 26 dicembre: a Santo Stefano coperto, temperature fino a 15 gradi Cielo coperto e temperature massime fino a 15 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, registrano cielo coperto e temperature fino a massime di 15 gradi. Le festività natalizie sono all'insegna dell'anticiclone africano, che sta regalando anche ai romani delle giornate miti e gradevoli. Il cielo sarà nuvoloso o coperto, ma non farà freddo. Anzi i valori sfioreranno i 20 gradi nelle ore più calde della giornata e si registreranno fino a 10 gradi al di sopra della media stagionale. Si raccomanda di prestare attenzione per la formazione di nebbia al mattino. Una tendenza che, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it si manterrà inalterata almeno fino a Capodanno. A partire dal 6 gennaio, giorno dell'Epifania, il quadro meterologico subirà un cambiamento. Si attende infatti l'arrivo di un vortice polare, una possente struttura ciclonica di bassa pressione, che porterà un'ondata di gelo e ricollocherà la colonnina di mercurio su valori decisamente più consoni alla stagione.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 26 dicembre

Oggi, lunedì 26 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo coperto di notte e dal mattino fino a sera. Il tempo si manterrà stabile, senza piogge. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 12 e massime di 15 gradi e il vento soffierà moderato. Sul resto del Lazio il cielo sarà coperto con Latina, con valori compresi tra 13 e 15 gradi, con nubi sparse su Frosinone (11-14 gradi), Rieti (7-15 gradi) e Viterbo (8-13 gradi).

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio

Nel weekend che chiude il 2022 e apre il 2023 le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo ancora coperto, con possibili deboli piogge. I valori si manterranno ancora al di sopra della media stagionale, con massime che sfioreranno i 18 gradi nelle ore centrali della giornata. Nel dettaglio sabato 31 dicembre, ultimo dell'anno, su Roma il cielo sarà coperto di notte, sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 18 gradi e il vento soffierà moderato. Cielo sereno o poco nuvoloso con precipitazioni assenti sul resto del territorio del Lazio. Cielo ancora sereno o poco nuvoloso su Roma e Lazio per la giornata di domenica primo gennaio 2023.