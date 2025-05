video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 25 maggio: salgono le temperature, nella capitale quasi 30 gradi Sole e caldo oggi nel Lazio: con l'arrivo in Italia dell'anticiclone delle Azzorre salutiamo i temporali, mentre le temperature continuano a salire.

A cura di Redazione Meteo

Getty Images

Quella di oggi, domenica 25 maggio, è una giornata che sarà caratterizzata dal caldo, dal cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, e in generale dal bel tempo. Dopo i temporali che si sono avuti nei giorni scorsi, in tutto il Lazio il meteo sarà sereno, con temperature molto alte specialmente a Roma, che rimarranno anche nei prossimi giorni. Questo perché sull'Italia si sta spostando l'anticiclone delle Azzorre, che porta con sé bel tempo, caldo e temperature molto alte. Sarà sempre l'anticiclone a far sì che non vi siano temporali, né oggi né per il resto della settimana. Almeno fino a domenica, infatti, è prevista una forte ondata di caldo e non sono previste precipitazioni.

Andiamo a vedere come sarà la situazione meteo nel dettaglio. A Roma, come detto, farà molto caldo, con la minima a undici gradi e la massima che arriverà addirittura a ventisette. Il cielo sarà sereno al mattino e parzialmente nuvoloso il pomeriggio. A Frosinone, la minima sarà di nove gradi e la massima di ventitré gradi, mentre a Latina il termometro oscillerà tra tredici e ventitré gradi. In entrambe le province il cielo ogni tanto sarà coperto da nuvole. Minime molto basse a Rieti e Viterbo, dove nella prima scenderanno fino a sette e nella seconda a nove gradi, mentre le massime arriveranno fino a ventiquattro gradi.

Come detto, la situazione rimarrà stabile per tutta la settimana, con sole e caldo. Al momento non sono previste piogge e temporali, mentre le temperature dovrebbero salire sempre di più. Soprattutto a Roma ci saranno giorni in cui le massime arriveranno anche a ventotto gradi, segno che si sta per entrare nel mirino dell'estate.