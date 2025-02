video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 25 febbraio: piogge intense e maltempo Crollo delle temperature e piogge abbondanti previste per oggi, martedì 25 febbraio. Le precipitazioni saranno intense su tutto il Lazio.

A cura di Redazione Meteo

La giornata di oggi, martedì 25 febbraio, sarà all'insegna del maltempo in tutto il Lazio. Dopo le giornate che si sono avuti nei giorni scorsi, con temperature molto alte e un clima quasi primaverile, adesso si lascia spazio al maltempo, con piogge molto abbondanti e cieli nuvolosi.

In tutta Italia ci sarà una forte ondata di maltempo, che in alcune regioni porterà a forti nevicate. Queste non si vedranno nel Lazio, che però sarà scombussolato da abbondanti precipitazioni che cadranno praticamente per tutta la giornata, con il rischio di causare forti disagi ai cittadini, soprattutto a livello di circolazione stradale. Il maltempo non si placherà nei prossimi giorni: a giorni alterni pioverà fino a sabato, con le temperature che continueranno a mantenersi abbastanza basse. In generale, rispetto ai giorni scorsi, continueranno a mantenersi sui quattordici gradi di massima nelle regioni più calde.

Andiamo a vedere la situazione nello specifico. A Roma oggi è prevista pioggia nella mattina e a partire dalla sera, con cieli nuvolosi e temperature comprese tra i dodici e i quattordici gradi. A Frosinone il termometro oscillerà tra undici e tredici gradi, con pioggia prevista per tutto il giorno. Anche a Latina ci saranno precipitazioni intense nella mattina, e poi più leggere a partire dalle 16. Qui le temperature saranno comprese tra dodici e quindici gradi. Temperature più rigide a Rieti, con la minima a nove gradi e la massima a undici, mentre le piogge cadranno copiose tutto il giorno. Situazione simile a Viterbo, con temperature comprese tra nove e dodici gradi e pioggia forte dalla mattina alla sera.